Elmano: Escolha por Domingos Filho visa fortalecer economia no Interior do Ceará

Troca de Salmito Filho por Domingos Filho ocorreu a pedido do agora ex-secretário. Governo quer ampliar atração de investimentos para o Interior e reforçar diálogo com setores

Uma das mudanças no secretariado do Governo do Estado que foram anunciadas nesta quinta-feira, 26 de dezembro, é na titularidade da Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE). O governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), destacou as prioridades para a área econômica a partir de 2025.

Em entrevista ao O POVO News, no Youtube do O POVO, Elmano confirmou que a troca de Salmito Filho por Domingos Filho ocorreu a pedido do agora ex-secretário. Para ele, o Governo deve ampliar atração de investimentos para o Interior e reforçar o diálogo com os setores.