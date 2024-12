Caucaia: Prefeitura diz que atraso em obras de pontes se deve à "demora da empresa encarregada"

O prefeito de Caucaia Vitor Valim (PSB) e o prefeito eleito Naumi Amorim (PSD) / Crédito: Fábio Lima/O POVO / Samuel Setubal/O POVO

A Prefeitura de Caucaia atribuiu o atraso nas obras de pontes nas comunidades do Picuí, São Miguel e Cristalinas principalmente à "demora nos serviços realizados pela empresa encarregada". O tema foi alvo de questionamento público da equipe de transição do prefeito eleito Naumi Amorim (PSD), que manifestou preocupação com o atraso e os potenciais riscos da quadra chuvosa que se avizinha. O POVO contatou a equipe da prefeitura e solicitou entrevista com o atual prefeito Vitor Valim (PSB) e com o secretário da Infraestrutura (Seinfra), André Daher. Em resposta, foi enviada uma nota que atribuiu o atraso "principalmente à demora nos serviços realizados pela empresa encarregada" da execução.

"Mesmo após várias notificações formais, a empresa contratada ainda não conseguiu manter o ritmo necessário para cumprir os prazos estipulados. Além disso, é importante ressaltar que o alto volume de chuvas registrado na quadra chuvosa também impactou negativamente o andamento dos trabalhos, dificultando a execução dos serviços em algumas etapas da obra", destaca nota da Seinfra.

“Em Cristalinas, na Barra do Cauípe, a conclusão da ponte estava prevista para fevereiro. Com o atraso, não será possível cumprir o prazo. Em caso de fortes chuvas, o acesso de veículos até a área ficará prejudicado”, apontou a equipe de transição do prefeito eleito, reforçando que uma eventual dificuldade de acesso ao local refletiria em prejuízos à economia local, afetando bugueiros, comerciantes e donos de barracas de praia. Em outros pontos, a preocupação se dá devido a áreas de risco. A futura gestão cita “falta de ações de limpeza de recursos hídricos, agravada pela não conclusão das obras das pontes de Picuí e São Miguel", projeta que não haverá conclusão das obras antes da quadra chuvosa e lembra de alagamentos recentes. “Dois dos principais pontos de alagamento de Caucaia são as comunidades São Miguel e Conjunto Metropolitano (Picuí). Com os alagamentos deste ano, a água invadiu residências e famílias relataram perdas de comida, móveis e documentos. Durante as visitas realizadas pela equipe de transição do prefeito eleito, famílias relataram apreensão”, destaca.

Transição A transição em Caucaia é uma das que tem registrado certa dificuldade entre as equipes da atual gestão e do prefeito eleito. No último dia 11, o prefeito Vitor Valim disse que encerraria a gestão sem fazer dívidas e defendeu a condição na qual passará o governo. Valim rebateu críticas do prefeito eleito Naumi, que denunciou a existência de um "rombo" nas contas públicas, também antecipada pelo atual prefeito, ao dizer que o prejuízo não foi feito pela sua gestão. Órgãos de fiscalização do Estado têm acompanhado e mediado, em partes, a transição em Caucaia. Dentre eles o Ministério Público e o Tribunal de Contas do Ceará (TCE-CE).