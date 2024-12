Valim defende situação de Caucaia: "Fim de gestão todo mundo quer dar uma pataca no prefeito"

O prefeito de Caucaia, Vitor Valim (PSB), disse que encerrará sua gestão em 31 de dezembro sem dívidas para o município da Região Metropolitana de Fortaleza e defendeu a condição na qual deixará a administração pública para a próxima gestão. Ele também rebateu críticas do prefeito eleito da cidade, Naumi Amorim (PSD), que denunciou a existência de um "rombo" nas contas públicas, também antecipada pela gestão de Valim.

Valim reforçou ainda que sua gestão mantém o "Bora de Graça" (programa de ônibus gratuito) até o fim do mandato, após acordo firmado com a empresa prestadora do serviço e mediação do Ministério Público (MPCE). As declarações foram dadas em entrevista ao O POVO, nesta quarta-feira, 11, durante cerimônia de entrega do selo do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) a 158 municípios cearenses.