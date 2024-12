Equipe de Naumi cita atraso em obras de pontes em Caucaia e aponta riscos durante quadra chuvosa

Representantes da transição do prefeito eleito de Caucaia, Naumi Amorim (PSD), manifestaram preocupação com questões de infraestrutura em áreas de determinadas comunidades do município. A equipe do gestor eleito alega ter identificado problemas em obras de construção de pontes nas comunidades do Picuí, São Miguel e Cristalinas e cobra a atual gestão, do prefeito Vítor Valim (PSB).

Segundo os representantes da futura gestão, a proximidade da quadra chuvosa no Estado pode gerar problemas de alagamentos em áreas de risco, além de provocar impactos no turismo do Cumbuco, um dos principais pontos da orla de Caucaia. A equipe de Naumi relata que a empresa contratada para fazer as pontes estaria com pagamentos em atraso e dificuldades em manter o ritmo das atividades e reforça que a finalização das obras, antes do início da quadra chuvosa, poderia prevenir transtornos.