Morre Alexandre Figueiredo, conselheiro decano do Tribunal de Contas do Ceará

Natural de Sobral, conselheiro foi empossado no órgão em 1995. Alexandre, 66, também era ex-deputado estadual

Crédito: Divulgação/Tribunal de Contas do Estado do Ceará

O conselheiro decano Alexandre Figueiredo, do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE) faleceu neste domingo, 16, aos 66 anos de idade.

A informação foi divulgada pelo TCE Ceará, que expressou pesar pelo falecimento do conselheiro. Alexandre atuava no órgão há 29 anos.

"Em nome de todos os conselheiros, auditores, procuradores de contas, servidores, colaboradores e estagiários, o presidente do TCE Ceará, conselheiro Rholden Queiroz, se solidariza com os familiares e amigos do conselheiro decano desta Corte de Contas", publicou o órgão.