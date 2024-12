Psol reafirma independência em relação à gestão Evandro e diz que não negocia cargos

Em carta divulgada por lideranças do partido, filiados destacam também que irão fazer o combate a bancada bolsonarista na Câmara de Fortaleza

Membros do Psol, como a bancada eleita de vereadores, Adriana Gerônimo e Gabriel Aguiar, e o deputado estadual Renato Roseno, divulgaram uma Carta ao Povo de Fortaleza, em que reafirmam independência política com a futura gestão do prefeito eleito Evandro Leitão (PT).

No texto, é dito que o Psol foi parte da vitória apertada do petista para poder derrotar o candidato bolsonarista, o deputado federal André Fernandes (PL).