Quais as prioridades de Evandro para os primeiros dias como prefeito de Fortaleza

Revogar a Taxa do Lixo. Ampliar o atendimento dos postos de saúde, com expansão dos horários de atendimento ao período noturno. Ampliar o passe livre estudantil para os fins de semana. Criar o Espaço Girassol, centro para atender crianças e jovens com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Síndrome de Down, assim como responsáveis. Essas quatro promessas de campanha do prefeito eleito Evandro Leitão (PT) são apontadas por colaboradores como prioritárias para o mandato que começa em 1º de janeiro. Conforme o futuro líder de Evandro na Câmara Municipal de Fortaleza, vereador Bruno Mesquita (PSD), estudos estão em andamento para viabilizar esses principais objetivos. "A gente está começando como se fosse um projeto-piloto. Não está definida data, mas estão dentro dos estudos das principais promessas".

Para os primeiros 100 dias de gestão, o prefeito eleito focará nas áreas de saúde e limpeza urbana, conforme dito por ele em entrevista coletiva realizada na segunda-feira, 2. "Não só no IJF, mas também nos 132 postos de saúde e nos demais hospitais. [...] Nós vamos mergulhar na limpeza da Cidade. Fortaleza, a cada dia que passa, se torna uma cidade mais suja, onde os pontos de lixo estão aumentando cada dia mais", disse Evandro.

Membro da equipe de transição e coordenador da campanha do petista, o deputado estadual Guilherme Sampaio (PT) cita que será uma "exigência" para o primeiro ano de mandato olhar para as finanças da Capital devido aos empréstimos feitos pelo atual prefeito José Sarto, a fim de "solucionar esse déficit e providenciar uma reestruturação da dívida do Município". A preocupação, segundo Sampaio, é com os serviços que já foram realizados, com produtos que já foram entregues e com dívidas que, eventualmente, não venham a ser reconhecidas ou empenhadas na atual administração, gerando problemas de continuidade. "Eu creio que a Prefeitura caminha para um déficit orçamentário. A Prefeitura contratou vários empréstimos com bancos nacionais, cujos prazos de pagamento são muito mais curtos e os juros bastante elevados se comparado aos empréstimos contratados com bancos de fomento; e cujas parcelas ou já começaram a ser pagas agora ou começarão agora".