Evandro volta a falar que informações recebidas pela prefeitura "não são boas"

Após uma série de denúncias, o Ministério Público do Ceará e também o Tribunal de Contas do Estado foram acionados para fiscalizar a situação da transição no município. Nessa quinta-feira,12, o presidente do TCE, Rholden Queiroz informou que a situação de Fortaleza é acompanhada com atenção .

O POVO apurou que técnicos do TCE-CE já se reuniram com membros da equipe de transição da atual gestão de Fortaleza, do prefeito José Sarto (PDT), e devem se reunir com a equipe da gestão eleita nesta sexta-feira, 13. Reservadamente, uma fonte informou que o tribunal deve demandar as equipes da Capital, inclusive solicitando documentações para ficar a par do processo de transição e garantir o bom andamento do processo.

Evandro afirmou ainda que pretende esclarecer à população o relatório final do processo de transição. “Eu irei divulgar para a população fortalezenses a real situação que nós iremos receber a Prefeitura de Fortaleza. E para isso, através de um relatório que está sendo realizado pela equipe de transição”, disse.