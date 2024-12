Evandro promete contemplar aliados na gestão, mas garante: "Eu tenho a minha identidade"

Foi secretária da Saúde de Fortaleza no primeiro mandato do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT), de 2013 a 2016. Foi diretora do Hospital de Maracanaú, do Gonzaguinha do José Walter, do Hospital Waldemar Alcântara e do Hospital de Messejana. Fundadora e primeira presidente do Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH), responsável pela gestão de vários hospitais da rede pública.