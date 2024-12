Izolda rejeita convite de Camilo para retornar ao MEC: "Agradeço, mas já encerrei este ciclo"

A ex-governadora Izolda Cela foi uma das homenageadas do troféu Bárbaras pela transformação social que promoveu ao longo de anos na linha de frente de políticas públicas de educação / Crédito: João Filho Tavares

A ex-governadora Izolda Cela (PSB) rejeitou o convite do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), para retornar ao posto de secretária-executiva da pasta, cargo que ocupava antes de se desincompatibilizar para disputar a Prefeitura de Sobral, município localizado na região Norte do Ceará e distante 244 quilômetros de Fortaleza. Ela foi derrotada por Oscar Rodrigues (União Brasil), o que impôs o fim de 28 anos de hegemonia dos Ferreira Gomes no município. "Eu agradeço a confiança do ministro Camilo, mas considero que já encerrei este ciclo, onde dei minha contribuição no desenho e na implementação de programas prioritários do MEC", disse a ex-governadora ao O POVO.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Camilo revelou ter ligado para Izolda após o resultado das eleições de Sobral para convidá-la para retornar ao posto. "Assim que terminou as eleições, eu liguei para ela. Coloquei que as portas do MEC estão abertas para que ela possa retomar. É uma grande profissional, que me ajudou muito, poderá continuar contribuindo. Caberá, também, a decisão dela em relação ao seu futuro", disse o ministro ainda outubro.