Evandro diz que anunciará secretariado nos próximos dias e fará entrevista coletiva

“A gente vai fazer uma coletiva, na próxima semana, para falar de todos aqueles que irão fazer parte do nosso secretariado”, informou. “Vamos oficializar sexta-feira [12] ou segunda-feira [16] todos esses nomes que já estão saindo”, informou.

O prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT) anunciou na tarde desta quinta-feira,12, que a lista de secretários do Município para a gestão que se inicia em 1º de janeiro deverá ser oficializada nos próximos dias. Segundo Evandro, haverá entrevista coletiva para anúncio de todas as pastas.

A menos de 20 dias para a posse do novo prefeito de Fortaleza, a composição das 22 secretarias municipais é um passo fundamental para o Executivo. Diante de uma transição com ireclamações e crise na finalização da gestão do atual prefeito José Sarto (PDT), Evandro já anunciou alguns nomes que irão estar à frente de algumas secretarias.