Caucaia: Emilia diz que acionará MP para impedir diminuição de carga horária em escolas

Ela apontou falta de planejamento orçamentário em programas como o "Bora de Graça", que chegou a ser anunciado fim da parceria, e o atraso no pagamento de convênios. A tucana afirmou que fez um ofício do seu gabinete solicitando o cumprimento das dívidas.

A deputada estadual Emilia Pessoa (PSDB) usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) nesta quarta-feira, 11, para criticar o fim da gestão do prefeito de Caucaia, Vitor Valim (PSB) e denunciar desmontes em ações.

"Eu estou solicitando junto ao prefeito Vitor Valim o pagamento em dia para que não deixe resquícios para que o próximo prefeito já entre nesse próximo governo com mais dificuldades do que aquelas que nós já estamos identificando hoje", declarou.

De acordo com Emilia, Vitor baixou um ofício circular de orientações para o final do ano letivo escolar interrompendo o ciclo para a educação infantil, diminuindo a carga horária. "Infringindo a Lei de Diretrizes Básicas (LDB) da Educação onde diz que as aulas deverão cumprir rigorosamente 800 horas durante o ano letivo e atendendo 200 dias do ano letivo sem que seja menos", apontou.

A deputada, que foi secretária da Educação durante o início da gestão de Valim, afirmou ter recebido apelos de pais de alunos, diretores escolares "desesperados" com a possibilidade da diminuição da carga. Segundo a parlamentar, a motivação seria por ter enchido a folha de contratados para tentar buscar votos para o candidato governista na eleição, Waldemir Catanho (PT).