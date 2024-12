Coronel Aginaldo será o novo secretário de segurança pública de Caucaia

O prefeito eleito de Caucaia, Naumi Amorim (PSD), anunciou Coronel Aginaldo (PL) para a Secretária de Segurança Pública de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. A informação foi divulgada pelo coronel na rede social Instagram, e confirmada pelo prefeito eleito ao O POVO.

Aginaldo de Oliveira foi adversário de Naumi no primeiro turno da eleição para a Prefeitura de Caucaia neste ano. Teve apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, mas não chegou ao segundo turno. Ficou em quarto e último lugar, com 12,26% dos votos. No segundo turno, Aginaldo apoiou Naumi contra Waldemir Catanho (PT), candidato do prefeito Vítor Valim (PSB).