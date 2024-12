Acilon diz que se filiará a algum partido até 2026, mas não definiu qual

O prefeito do Eusébio disse que só pretende ter um novo partido no prazo para ser candidato nas próximas eleições

Diferentemente do publicado inici9almente, a declaração faz referência ao fato de que ele seguirá sem partido até 2026, não que seguirá no PL, do qual já se desfiliou.

A data mencionada por Acilon é o limite do prazo para ser candidato nas eleições de 2026. Em outubro, Acilon informou desfiliação do PL . A circunstância veio à tona em meio à declaração de apoio dele a Evandro Leitão (PT) na disputa pela Prefeitura de Fortaleza, que tinha André Fernandes , do PL, como adversário.

Acilon já comandou do PL Ceará, mas renunciou

Acilon renunciou ao comando do PL Ceará em novembro de 2023. Ele alegou, na época, “dificuldades de relacionamento com pessoas do partido que não pertencem oficialmente à Executiva Nacional, tampouco à Executiva do Partido Liberal no estado do Ceará”.

Embora não tenha citado nominalmente o deputado federal André Fernandes, Acilon vinha sendo pressionado pelo parlamentar. Depois disso, Carmelo assumiu a agremiação e Fernandes foi lançado candidato. Diferentemente de Acilon, ambos são ferrenhos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Acilon tem força política na Região Metropolitana de Fortaleza

Deixando o cargo de prefeito no Eusébio após oito anos à frente do Executivo municipal, Acilon elegeu o sucessor, Dr. Júnior (PRD), com mais de 80% dos votos na cidade distante 22 quilômetros de Fortaleza. O que ele já tinha feito alguns anos atrás quando também cumpriu dois mandatos e indicou Júnior para sucessão.