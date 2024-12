Acilon diz que está disponível para assumir qualquer secretaria, mas só no Eusébio: "Preparado"

"Não levei em consideração fora do Eusébio [assumir pasta no Executivo]. Estou preparado para ser secretário de qualquer secretaria do Eusébio, mas não tem nada decidido. Nós estamos deixando o prefeito bem à vontade para montar toda a equipe", disse em entrevista ao O POVO nessa terça-feira, 10, durante inauguração da Casa da Mulher Eusebiense.

Finalizando segundo mandato, e tendo outros quarto no currículo, o prefeito Acilon Gonçalves (PL) disse estar disponível para assumir secretaria apenas no Eusébio , na Região Metropolitana de Fortaleza. Segundo ele, não há pretensão de deixar o município.

No cidade, distante 21 quilômetros de Fortaleza, quem assumirá a prefeitura é o ex-prefeito e aliado de Acilon, José Arimatea Lima Barros Júnior, conhecido como Dr. Júnior (PRD). Apesar de não citar preferência por pasta, o atual gestor sinalizou Educação como prioridade.

"Mas, estou aqui pronto para cuidar de cada secretaria que precisar, mesmo informalmente, mas o meu grande foco hoje no Ceará é a educação. Fazer as crianças aprenderem a viver na educação infantil desde cedo, ser alfabetizado mais cedo ainda, sem deixar de ser criança, brincando, porque isso é que ela tem que fazer até os 7 anos. Fazer com que ela chegue no ensino médio preparado para ser profissionalizado, porque, tendo profissão, o Ceará tem tudo", ponderou Acilon.

Esse foi também o ponto que considerou como destaque no balanço da própria administração nos últimos quatro ano. "Resumindo, [deixamos] uma educação que educa. Nós deixamos as crianças, quando terminam o primeiro ano, já quase alfabetizadas. No próximo ano, elas estarão alfabetizadas. Temos também uma saúde resolutiva, que resolve problemas e não só transfere", avaliou o prefeito.