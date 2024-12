Vereadores criticam gestão Sarto após Evandro reclamar sobre falta de dados da Prefeitura

Os relatos são de dificuldades no processo de transição governamental da gestão de José Sarto

"Estamos, nesse começo de transição, com uma certa dificuldade em alguns dados. Sobretudo na área da Saúde, onde a cada dia temos uma novidade negativa, por sinal, que vem à tona para todos nós", afirmou à Rádio O POVO CBN .

Entre os vereadores, as denúncias se estendem. Na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), alguns parlamentares alegam que a gestão em vigor até 31 de dezembro, do prefeito José Sarto (PDT) , tem dificultado a situação da administração pública.

“Eles apresentam os dados como se estivessem em campanha ainda. Quando se pede os documentos comprobatórios e o que realmente importa como os contratos, contas bancárias, folhas de pagamento, eles pedem pra olhar no portal ou aguardar o relatório final”, relatou o vereador Júlio Brizzi (PT). Ele completou denunciando o atraso no pagamento de bolsas esportivas, corte de serviços e a demissão de funcionários.

Bruno Mesquita (PSD) informou que há uma postergação para resolver os problemas municipais, inclusive com as secretarias. Segundo ele, isso coloca a cidade em uma situação de risco quanto ao diagnóstico da real situação do município.