TSE rejeita recurso do PDT Nacional e mantém desfiliação de deputados

Os deputados do PDT pedem para deixar o partido sem perder o mandato e conseguem autorização do TSE Crédito: Aurélio Alves

O pleno do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu manter o entendimento do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) que autorizou deputados estaduais hoje filiados ao PDT deixarem o partido sem prejuízo aos respectivos mandatos. O TSE negou o recurso do PDT Nacional que era contra a decisão do TRE-CE a favor da desfiliação de 14 deputados estaduais do partido. A decisão foi unânime. Os ministros André Mendonça, André Ramos Tavares, Cármen Lúcia, Floriano de Azevedo Marques e Kássio Nunes Maques foram favoráveis a negar o recurso do PDT Nacional.



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Eles seguiram o voto da relatora, a ministra Isabel Gallotti. Em agosto, ela votou para negar o recurso do partido. Como mostrou o colunista do O POVO Carlos Mazza, que assina a coluna Vertical, ela considerou discriminação pessoal a "destituição imotivada de dirigente partidário com a subsequente substituição por filiado de grupo diverso", fruto da retirada do senador Cid Gomes, na época no PDT, do comando local da sigla.