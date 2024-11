Cid x Elmano: 'Não é problema com nomes, e sim com o partido', diz Fernando Santana

"O que eu estou sabendo, pelo menos as informações que chegam até o nosso conhecimento, é que não seria um problema com nomes, e sim com o partido. O que eu estou sabendo, que chega até mim, pelos meus colegas deputados e também pela imprensa", disse neste domingo, 17.

O deputado estadual Fernando Santana (PT) contou ao O POVO que a motivação do rompimento entre o senador Cid Gomes (PSB) e o governador Elmano de Freitas (PT) não tem a ver com o nome dele colocado para suceder Evandro Leitão (PT) na presidência da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

Apesar do imbróglio, Fernando também pontua "muito respeito" ao senador Cid. Fontes ouvidas pelo O POVO mencionaram que o senador "deverá tomar rumo em uma agenda individual, descompromissada com o governo", por não concordar com o hegemonismo do PT em nível local e nacional.

O estopim para o rompimento teria sido a escolha por Fernando Santana para postular o comando do Legislativo estadual sem Cid e aliados terem sido consultados. Outra fonte informou ao O POVO que o senador conversou com vários deputados aliados sobre o assunto e ponderou não ser uma posição partidária, mas individual.

O senador é um dos políticos que já questionaram a hegemonia do PT, que, a preço de hoje, acumula os comandos da Presidência da República, com Lula; o governo do Ceará, com Elmano; e, em 2025, a Prefeitura de Fortaleza, com Evandro.