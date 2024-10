Suposto integrante de facção é preso por compra de votos no João XXIII

Repórter do caderno de Cidades

Um homem foi preso em flagrante suspeito de oferecer dinheiro para eleitores votarem em um candidato a vereador no bairro João XXIII, em Fortaleza. O caso foi registrado no início da tarde deste domingo, 6.

O homem seria ligado à facção criminosa Comando Vermelho (CV). Ele foi preso pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) e encaminhado à Polícia Federal.



O caso foi flagrado por uma advogada que estava trabalhando para uma coligação. Ao O POVO, ela, que terá a identidade preservada, contou que, após realizar a denúncia, familiares dela passaram a ser ameaçados por desconhecidos através do telefone. As pessoas que praticavam as ameaças demonstraram saber detalhes sobre a configuração da família dela e até mesmo onde ela trabalhava.