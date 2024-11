Evandro, Gabriella e Sarto se reúnem e iniciam transição em Fortaleza

O prefeito José Sarto (PDT) recebe na manhã desta terça-feira, 12, o prefeito eleito Evandro Leitão (PT) e a vice-prefeita eleita Gabriella Aguiar (PSD) para dar início aos trabalhos da transição em Fortaleza.

Evandro Leitão e Gabriella Aguiar ao chegarem ao Paço Municipal para reunião com o prefeito Sarto Crédito: Fabio Lima José Sarto chega ao Paço Municipal para receber Evandro Leitão e iniciar a transição Crédito: Fabio Lima

Participa também o secretário de governo Renato Lima, que coordena a transição da parte da Prefeitura. Da equipe de Evandro, a coordenação cabe a Gabriella. O encontro ocorre no Paço Municipal, no Palácio do Bispo, por trás da Catedral Metropolitana, no Centro da Capital.