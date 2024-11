Assim como em Orós, deputado foi eleito prefeito em 1996, mas renunciou na posse

Pedro Uchoa venceu a disputa pelo comando da gestão, mas optou por permanecer no mandato de deputado estadual

O deputado estadual Simão Pedro (PSD) anunciou nesta quarta-feira, 6, que, apesar de ter sido eleito prefeito de Orós, distante 342,42 km de Fortaleza, irá renunciar ao cargo e ficará efetivamente como parlamentar na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), e sua mãe, Tereza Cristina (PSD), então, assumirá a gestão.



Esta não será a primeira vez em que um deputado é eleito para comandar uma prefeitura no Ceará, mas renuncia ao cargo no Executivo. O mesmo aconteceu em Itapiúna, município localizado a 113,7 quilômetros da Capital, onde Pedro Uchoa foi eleito em 1996 para administrar no município.

O parlamentar concorreu contra Jurandi Frutuoso, apoiado pelo então prefeito Joaquim Clementino. Uchoa se colocou como oposição, que já fazia na Alece a Tasso Jereissati (PSDB), governador na época