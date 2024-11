Eleito em Orós renunciará para ser deputado e deixará a mãe como prefeita

O prefeito eleito de Orós, a 342,42 km de Fortaleza, Simão Pedro (PSD), renunciará ao cargo no dia em que tomar posse, no próximo 1° de janeiro. No lugar, ele deixará a própria mãe, Tereza Cristina (PSB), que foi eleita vice-prefeita do município. O plano é ocupar o cargo de deputado estadual, do qual é suplente e que pertence atualmente à vice-prefeita eleita da capital cearense, Gabriella Aguiar (PSD).

“Tenho que optar por um dos cargos, vou optar pelo de deputado efetivo”, respondeu Simão Pedro, que já ocupou o cargo de chefe do Executivo municipal na cidade em dois mandatos consecutivos, de 2013 a 2016 e de 2017 a 2020.

A ideia de passar para o cargo de deputado já estava sendo articulada. “Estrategicamente, estudando o futuro, a gente resolveu no grupo colocar a ex-prefeita, que foi umas das melhores prefeitas da história de Óros, Tereza Cristina, que por coincidência também é minha mãe, como vice na chapa, já prevendo essa questão”, disse Simão Pedro.