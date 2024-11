Mais de uma semana após eleição, Sarto não começou transição de governo para Evandro

O segundo turno das eleições municipais foi decidido no dia 27 de outubro e passada mais de uma semana desde a votação, a Prefeitura de Fortaleza ainda não iniciou a transição de Governo. No site do Tribunal de Consta do Ceará (TCE-CE), consta que o processo ainda está sendo aguardado.

Procurada pelo O POVO sobre se as tratativas estariam sendo feitas pela gestão, se o atual prefeito José Sarto (PDT) entrou em contato com o prefeito eleito Evandro Leitão (PT), a assessoria da Prefeitura não retornou até a publicação deste material.

Já a assessoria de Evandro explicou que aguarda a Prefeitura baixar o decreto da transição para poder indicar os nomes que integraram a comissão.