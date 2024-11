Sucessão em Fortaleza: Evandro indicará equipe de transição nesta quarta

A transição de governo municipal é regulamentada por meio de resolução do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE). O órgão orienta que a transição de Fortaleza entre em andamento até a próxima sexta, 8.

Evandro presidirá a Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) até o dia 31 de dezembro. Em seguida, ele deve renunciar ao cargo de deputado estadual para tomar posse como prefeito de Fortaleza, em janeiro de 2024. Ele avalia o próprio mandato de deputado estadual como “exitoso”.

“Nesses 10 anos de mandato, eu me dediquei ao máximo para dar respostas efetivas para a população. E as respostas efetivas à população são as políticas públicas chegarem aqueles que mais precisam”, afirmou Evandro durante a reinauguração do Plenário 13 de Maio, na manhã desta quarta-feira, 6.