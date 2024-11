Lula parabeniza Trump: 'A democracia é a voz do povo e deve ser sempre respeitada'

"Meus parabéns ao presidente Donald Trump pela vitória eleitoral e retorno à presidência dos Estados Unidos", escreveu Lula no X. "A democracia é a voz do povo e ela deve ser sempre respeitada", acrescentou.

Nascido em Nova York, Donald John Trump é um empresário que inicialmente ganhou popularidade por sua atuação no reality show “O Aprendiz” (“The Apprentice”, no original).

Em junho de 2015, o então magnata anunciou sua corrida para a Casa Branca ao descer da Trump Tower em uma escada rolante dourada. Na ocasião, estava acompanhado da esposa, Melania Trump.

A decisão levou Trump a disputar as eleições presidenciais de 2016 contra Hillary Clinton e superar a candidata Democrata, tornando-se o 45º presidente dos Estados Unidos.

Donald Trump: carreira

Trump foi educado na Wharton School of Finance and Commerce da Universidade da Pensilvânia, com um bacharelado em Economia.