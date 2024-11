Lula participa nesta terça-feira da abertura da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participa nesta terça-feira, 5, às 18 horas, no auditório do Museu Nacional da República, em Brasília, da abertura da 21ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (STNC). Além da abertura do evento, Lula passa o dia em reuniões com ministros e secretários.

Os encontros que o presidente terá ao longo do dia, no Palácio do Planalto, são os seguintes:

10h - ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Vinícius de Carvalho;

11h - ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta;

14h40 - secretário especial para Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Marcos Rogério de Souza;

15h - ministro da Casa Civil, Rui Costa, e secretária-executiva da pasta, Míriam Belchior;

16h - ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, e o ministro da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Alexandre Padilha.