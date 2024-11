Entenda como funciona a eleição dos membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal

Imediatamente após a posse dos vereadores, sob a presidência do vereador mais idoso, há o pedido de registro das chapas, com os nomes e os respectivos cargos, assinado ao final pelos parlamentares participantes.

A eleição da Mesa Diretora para o primeiro biênio ocorre por meio de sistema eletrônico na primeira sessão legislativa de cada legislatura, no dia 1º de janeiro, às 16h.

Além disso, o vereador que for candidato a qualquer dos cargos da Mesa Diretora na eleição fica impedido de presidir a sessão de eleição. A sessão de votação é presidida por um dos membros da Mesa Diretora, e, em caso de todos serem candidatos, assumirá a presidência o vereador mais idoso.

Os vereadores são impedidos de se inscrever em mais de uma chapa. Caso isso aconteça, o candidato é impugnado em ambas. Por conseguinte, as chapas devem substituir o candidato e apresentar outro em 15 minutos, “sob pena de serem também impugnadas”.

Já a votação para o segundo biênio da Mesa Diretora acontece na primeira sessão ordinária do mês de dezembro da segunda sessão legislativa de cada legislatura, às 10h.

O regimento interno também assegura a proporcionalidade entre homens e mulheres, que independentemente das representações exigidas, obriga ao menos uma participação feminina na Mesa Diretora. Os membros da Mesa Diretora eleitos na eleição tomam posse imediatamente depois do anúncio do resultado.

O primeiro cargo a ser definido pela eleição é a presidência. O presidente é o representante legal da Câmara, que fiscaliza, dirige os trabalhos da Casa e determina as pautas a serem votadas. As eleições são graduais e os demais cargos não serão deferidos até a escolha do presidente da Mesa Diretora.

Cabe aos vice-presidentes substituir o presidente caso ele esteja ausente. Quanto aos secretários, estes são responsáveis pelas questões administrativas e de pessoal da Câmara, tais como: “fiscalizar a elaboração das atas das sessões e dos anais” e “verificar e declarar a presença de vereadores”.