Veja os cotados para assumir a presidência da Câmara Municipal de Fortaleza

Entre os cotados, teve vereador que já revelou abertamente interesse no posto, o atual presidente encarando impasse, e aliados próximos a Evandro e a cúpula governista de olho na cadeira de chefe do Legislativo Municipal.

A administração de um prefeito em Fortaleza passa diretamente pela Câmara Municipal (CMFor), onde as especulações sobre quem será o próximo presidente agitam os bastidores, embora publicamente as manifestações ainda sejam tímidas.

Fortaleza escolheu o seu prefeito para administrar a maior capital do Nordeste pelos próximos anos e elegeu Evandro Leitão (PT). Com a vitória em uma eleição das mais acirradas da história cearense, movimentações de peças começaram para a formação da próxima gestão.

Gardel Rolim

Atual presidente da CMFor, Gardel Rolim (PDT), aliado do prefeito José Sarto (PDT), tem o desejo de conseguir a reeleição, mas a preço de hoje vive ainda um cenário incerto sobre sua relação com Evandro Leitão. O vereador apostou em André Fernandes (PL) no segundo turno da disputa, de olho em viabilizar apoio à Presidência da Casa.

Gardel inclusive, conversou com Evandro em meio a negociações, mas não teve a garantia de que teria o apoio do então candidato a sua reeleição. Com André, seria mais possível. Já hoje, Rolim ainda dialoga com a bancada do PDT e do PT para definir se os pedetistas serão base ou não de Leitão o que o distancia da cadeira principal da CMFor.

Eudes Bringel

Reeleito para o segundo mandato, Eudes Bringel (PSD) é nome próximo e da confiança de Evandro e pode ser receber o aval do prefeito eleito para disputar a presidência da Câmara. O vereador é vice-presidente da Federação Cearense de Futebol (FCF) e possui boa relação com o petista desde os tempos em que foi gestor no Ceará Sporting Club.