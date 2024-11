Um ano da Glória Eterna: veja o que mudou no Fluminense após a conquista

Em campo, a primeira mudança foi no comando técnico. Fernando Diniz não resistiu às fracas exibições no início de campeonato e foi demitido. Para o lugar do comandante, o auxiliar permanente, Marcão, ficou em dois jogos e não conseguiu fazer a engrenagem girar e perdeu para Vitória e Grêmio.

Um ano após o título mais importante da história do Fluminense, a Libertadores, tudo mudou da água para o vinho. Afinal, a equipe vive um 2024 completamente diferente da temporada anterior e chega à reta final do ano na tentativa de evitar um possível rebaixamento. O ponto fora da curva foi o título inédito da Recopa Sul-Americana diante da LDU, em fevereiro, no Maracanã.

Dessa forma, o presidente Mário Bittencourt e sua diretoria chegaram ao nome do experiente Mano Menezes. Até o momento, a campanha de recuperação tem surtido efeito, visto que o Fluminense está fora do Z4 restando seis rodadas para o fim. No entanto, tem pecado nos confrontos diretos contra equipes da parte de baixo da tabela para ter uma distância maior.

André foi um dos grandes destaques da conquista e ainda permaneceu por mais oito meses até acertar com o Wolverhampton, da Inglaterra. O clube decidiu negociá-lo por 22 milhões de euros (aproximadamente R$ 135,5 milhões na cotação do período), a maior venda da sua história.

Outro nome que deixou o clube foi Alexsander. Atualmente, o meio-campista defende as cores do Al-Ahli, da Arábia Saudita. Eles adquiriram 85% dos direitos econômicos do jogador de 20 anos por 9 milhões de euros (cerca de R$ 54 milhões). O clube tem 15% da mais-valia de uma venda futura do atleta.

No último final de semana, a saída mais conturbada. Marcelo teve um desentendimento com Mano à beira do campo, no empate do Fluminense com o Grêmio, na sexta-feira (1), no Maracanã. Sendo assim, no dia seguinte, o clube informou que, em comum acordo, as partes chegaram à conclusão que a solução ideal, diante do cenário, seria o rompimento do contrato.