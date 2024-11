O ‘estouro’ de raiva de Valencia contra a ‘errática’ e polarizada classe política espanhola

O "estouro" de raiva contra os reis e o primeiro-ministro espanhol na região de Valência, devastada pelas inundações, mostra a revolta da população ante uma classe política polarizada e que foi "errática" na hora de aliviar a situação após a tragédia, segundo analistas.

Em uma imagem sem precedentes na Espanha, os reis Felipe VI e Letizia, o chefe de Governo, Pedro Sánchez, e o presidente regional da Comunidade Valenciana, Carlos Mazón, foram recebidos no domingo (3) com gritos de "assassinos" e uma chuva de lama e objetos no município de Paiporta.

Em meio à tensão, Sánchez foi evacuado após ser alvo de agressões enquanto Mazón se retirou pouco depois, mas os reis, com as roupas e o rosto sujos de lama, dialogaram com algumas pessoas, protegidos por seguranças.