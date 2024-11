Vereador de Senador Pompeu é vítima de injúria racial: "Pinte a cara de goma"

O presidente da Câmara de Senador Pompeu, o vereador reeleito Audir Carmo (PSB), foi alvo de injúria racial nesta quarta-feira, 30, após o diretor da rádio Patú News, Chico do Jeová, afirmar que se o parlamentar quisesse "aparecer", deveria "pintar a cara de goma, já que a sua é um pouco escura".

A ofensa veio com a análise do radialista sobre as críticas de Audir Carmo ao Governo do Estado. "Quer aparecer vereador? Pinte a cara de goma que a sua já é um pouco escura e dá certo. Mas querer aparecer em cima das falhas do Governo do Estado?”, afirmou durante o programa Passando a Limpo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O vereador reagiu em suas redes sociais e afirmou que entrará na justiça, além de destacar que é "preto, não escuro".