Crato: André Barreto sinaliza início da transição de governo e elogia finanças do município

Durante entrevista à rádio O POVO CBN Cariri, o prefeito eleito do Crato, André Barreto (PT), deu detalhes do processo de transição. De acordo com o novo gestor, as contas da cidade estão em dia, o que vai facilitar o início da nova administração em janeiro de 2025.

Barreto disse que já foi criada uma equipe de transição para trabalhar com a gestão do atual prefeito da cidade, José Ailton, também é filiado ao PT. Barreto é vice-prefeito e faz parte do governo. “Na prática, a gente já iniciou os trabalhos de transição, instalamos a equipe e já entregamos, para os membros indicados pelo prefeito José Ailton, a relação dos documentos que nós queremos inicialmente para nos aprofundar na situação do município atual”, disse o prefeito eleito.