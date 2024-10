Vereadores eleitos no Crato nas Eleições 2024; veja lista completa

O primeiro turno das eleições municipais aconteceu neste domingo, 6, e no Crato, cidade do cariri do Ceará (CE), 19 vereadores renovam a Câmara Municipal a partir de 2025. Entre eleitos e reeleitos, apenas três parlamentares são mulheres.

Os resultados ainda determinaram a vitória de André Barreto como prefeito. Ele é do Partido dos Trabalhadores (PT) e venceu a eleição com 48,75% dos votos válidos.

Entre os candidatos a vereador que obtiveram mais votos estão Humberto Teles, do Mobiliza, com 2.156 votos; e Nando Bezerra, do PSB, com 1.775 votos. Confira a seguir a lista de vereadores eleitos na cidade.