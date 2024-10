Crato: André Barreto agradece empenho de Camilo e vê votos em Aloísio como "de protesto"

“Ele entrou na nossa campanha com muita força, ele faz parte da história da nossa gestão, um grande parceiro desde o início. Ele sabia e sabe como era importante a nossa vitória para o Crato para que a nossa gente continue com desenvolvimento econômico. Ele foi extremamente necessário na campanha, foi decisivo, e se a gente tinha a agradecer a Camilo por tudo que ele fez ao povo do Crato, temos agora ainda mais”, disse o prefeito eleito.

Durante a entrevista o prefeito eleito disse que o sentimento após o resultado é de alegria, mas que também de muita responsabilidade e compromisso com a população. André disse que conversou com o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), após o resultado, e agradeceu o empenho dele na sua eleição.

Eleito prefeito do Crato com 48,74% dos votos, André Barreto (PT), concedeu entrevista ao rádio O POVO CBN na manhã desta segunda-feira, 7. A disputa que decidiu o futuro da gestão do município foi acirrada entre Barreto e o candidato Dr. Aloisio (União), que teve 46,97% dos votos.

“Nós sabíamos que a eleição era difícil, começamos atrás nas pesquisas e houve um momento que a gente ultrapassou e começou a abrir vantagem, mas, nas duas últimas semanas, a campanha do nosso adversário se fortaleceu e houve um momento que nós nos preocupamos, mas penso que a despeito de tudo que foi realizado pela nossa gestão, a gestão do prefeito José Ailton e André Barreto é uma gestão que está na história do Crato por tudo que conseguimos realizar”, alegou André.

E continuou: “Nós temos alguns problemas entre eles. A questão do novo contrato do saneamento básico, isso realmente tem maltratado as pessoas, a forma como a empresa (Ambiental Crato) está gerenciando isso, e conduzindo isso, tem desgostado as pessoas. E no meu entendimento houve um voto de protesto, não porque as pessoas não reconhecem o trabalho realizado, porém essa foi uma questão crucial durante a campanha” .

O gestor prometeu rever a questão do novo contrato de saneamento básico. Para o prefeito eleito, o maior problema dos serviços da empresa Ambiental Crato está na área comercial da companhia. Segundo explicou André, o objetivo vai ser trazer novamente o setor de cobrança para ficar a cargo da SAAEC, empresa municipal responsável pelo abastecimento de água no município.

“Nós fomos o primeiro município (no Ceará) a obedecer o caminho estabelecido pelo Marco Regulatório (do saneamento), que é a parceria público privada para a realização do saneamento. Depois do Crato, outros 24 municípios adotaram esse modelo no Ceará. Porém, como fomos os primeiros, a gente acabou cometendo alguns erros, entre eles, está a cláusula que estabelece que o setor comercial responsável pelas cobranças esse setor ficou a cargo da ambiental. Vamos nos reunir com o prefeito e com os vereadores para que a cobrança volte a ser uma responsabilidade da SAAEC”, concluiu André.