Após incêndio, Evandro deve reinaugurar plenário da Alece na próxima semana

O Plenário 13 de Maio deve ser reinaugurado na próxima semana pelo presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), o deputado estadual e prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT). Após incêndio em 20 de junho deste ano, o local precisou passar por uma ampla reforma e está pronto para voltar a receber os parlamentares para as sessões plenárias, que desde o sinistro têm ocorrido em auditório de prédio anexo.

Com o término da reforma, a definição da data da reinauguração depende apenas da agenda do presidente, que segue em compromissos pós-eleição, tendo estado com o presidente Lula na última terça-feira, 29. Devido à improvisação temporária de local, as sessões plenárias têm ocorrido na Assembleia apenas às terças-feiras.