TRE-CE inicia distribuição das urnas aos locais de votação do 2º turno em Fortaleza

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 23-10-2024: O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) inicia, nesta quarta-feira (23), o deslocamento das urnas eletrônicas que serão utilizadas nas mais de 5,4 mil seções de votação em Fortaleza. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

“As urnas foram recondicionadas para o segundo turno, e elas recebem a informação de quais candidatos passaram para o segundo turno, elas recebem uma outra bateria de testes para saber se há alguma urna que possa apresentar defeito e transtorno no dia da votação. E então são lacradas novamente”, informa Jeová Neto, chefe da Seção de Administração, Empréstimo de Urnas Eletrônicas e Resultados Eleitorais. De acordo com Jeová Neto, os níveis de substituição das urnas eletrônicas, em função de eventuais defeitos nos equipamentos, são baixos, porque “elas são construídas com a ideia de máxima resistência e durabilidade”. “Esses defeitos acontecem, mas nós estamos sempre buscando localizá-los antes da eleição para evitar transtorno para o eleitor. E na hipótese de acontecerem problemas durante a eleição, há um sistema ágil de substituição para que o transtorno seja mínimo para o eleitor”, explica o chefe da Seção de Administração das urnas.