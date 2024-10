CCJ Senado aprova cronograma de trabalho proposto por Braga para regulamentação da tributária

No calendário sugerido, e que será debatido com os demais congressistas, há 11 audiências públicas previstas.

A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou nesta quarta-feira, 23, em votação simbólica, o cronograma de trabalho para o projeto de regulamentação da reforma tributária, apresentado pelo senador Eduardo Braga (MDB-AM), relator do projeto.

- Novos tributos incidentes sobre o consumo e reorganização da economia nacional;

- Impacto no setor produtivo;

- Impacto social e regimes diferenciados;

- Impacto na saúde;

- Regime específico do setor financeiro;

- Demais regimes específicos;

- Impacto no setor de infraestrutura (energia, telecomunicações, saneamento e imobiliário);

- Simples Nacional e Zona Franca de Manaus;

- Imposto Seletivo;

- Fundo de compensação e novo modelo de desenvolvimento regional;

- Regras de transição.

O relator prevê o início das audiências públicas na próxima terça-feira, 29. Na próxima semana, seriam três encontros na CCJ para debater a proposta. Nas duas semanas seguintes, quatro encontros semanais.

Braga afirmou que as duas últimas semanas de novembro serão dedicadas à finalização do relatório e à negociação política com a Câmara dos Deputados e com o Poder Executivo para viabilizar a votação da proposta.