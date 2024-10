Ibovespa opera em queda de 1% com desempenho negativo em NY e commodities

O Índice Bovespa já abriu em queda nesta quarta-feira, 23, e vem ampliando o ritmo das perdas, passando a oscilar abaixo dos 129 mil pontos. A queda está alinhada ao sinal negativo das bolsas de Nova York, que repercutem balanços corporativos aquém do esperado, mas é puxada principalmente pelas ações do segmento de commodities, devido à desvalorização dos preços do petróleo e do minério de ferro no exterior.

Na avaliação de Pedro Moreira, sócio da One Investimentos, os balanços corporativos trimestrais nos Estados Unidos (que estão no final) e no Brasil (que estão começando) devem adicionar volatilidade ao mercado, com potencial para romper suportes ou resistências gráficas, enquanto o mercado aguarda por definições no quadro fiscal doméstico.

O dia é de agenda pouco movimentada e os eventos até agora não chegaram a surpreender, como as estimativas divulgadas nesta quarta-feira pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) sobre as contas públicas do Brasil.