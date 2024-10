Héctor Hernández vai de titular a preterido e ‘some’ no Corinthians

Espanhol não entrou mais em campo depois do jogo de ida contra o Flamengo, pela Copa do Brasil, e perdeu espaço com Ramón Díaz

Afinal, o espanhol foi titular do Corinthians, no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, contra o Flamengo. Ele atuou por 69 minutos no Maracanã, perdeu uma ótima oportunidade e deixou a equipe para dar lugar a Yuri Alberto. Depois disso, ele não participou dos duelos contra Internacional e Athletico-PR.

Héctor Hernández chegou ao Corinthians há dois meses, mas ainda não conseguiu se firmar no clube. Contratado em agosto, ele teve poucas oportunidades no Timão, foi titular em apenas dois jogos e ainda busca seu espaço com Ramón Díaz. Contudo, esta disputa está cada vez mais difícil e o centroavante foi de titular a preterido com o treinador.

Já no jogo de volta da Copa do Brasil, contra o Flamengo, Hernández novamente não saiu do banco de reservas. Mesmo com o Corinthians com um jogador a mais e precisando de um gol para levar para os pênaltis. Na visão de Ramón Díaz, o Timão precisava de um jogador com características diferentes naquele momento.

“Hoje precisávamos de mais gente por fora, e o que tínhamos por fora eram Pedro (Henrique) e Giovane. Hector é mais centroavante, então decidimos por isso. Mesmo que não joguem, eles (jogadores) estão preparados. Buscamos o jogo por fora porque tinha muitos gente ali (na área). Deixamos dois centroavantes na frente da zaga, com Garro e Coronado tentando romper a linha”, explicou.

Héctor Hernández sofre com concorrência

Além disso, o centroavante viu a concorrência aumentar nas últimas semanas. Afinal, além de Yuri Alberto crescer de produção e voltar a ser aquele artilheiro, Ramón Díaz ganhou as opções de Depay, na melhor forma física e de Talles Magno, recuperado de lesão. Sem contar com outros nomes como de Romero, Pedro Henrique e Giovane, que atuaram contra o Flamengo no domingo, em vez do espanhol.