Veja o que sabe sobre a pane no avião do presidente Lula durante retorno do México ao Brasil

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou, na terça-feira, 1ª, que a aeronave presidencial VC-1, que transportava o presidente Lula, a primeira-dama Janja e comitiva, apresentou um problema técnico após a decolagem no Aeroporto Internacional Felipe Ángeles, perto da Cidade do México.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pousou em Brasília por volta das 10 horas desta quarta-feira, 2, depois do avião presidencial apresentar problemas na volta do México . Segundo a assessoria de imprensa do Palácio do Planalto, o segundo voo, o que desembarcou no Brasil, não apresentou problemas. O líder brasileiro estava no país na posse da nova presidente , Claudia Sheinbaum.

Em nota, a FAB explicou que a falha no motor da aeronave foi resolvida ainda durante o voo. No entanto, para pousar com segurança, foi necessário gastar o combustível para reduzir o peso da veículo, o que resultou em um voo em círculos no espaço de aéreo mexicano durante quase 5 horas.

"Realizados, com sucesso, os procedimentos de segurança para solução do problema apresentado, os pilotos aguardam o consumo de combustível necessário para que a aeronave retorne ao mesmo aeródromo da decolagem", disse a nota oficial. A FAB não entrou em mais detalhes sobre o incidente.

O avião pousou no Aeroporto Internacional Felipe Ángeles às 22h16, horário de Brasília, e toda a comitiva, com o presidente Lula e Janja, sendo transferida para o avião “reserva”, o VC-2, que também acompanha as viagens presidenciais. O voo saiu por volta das 23h30min, horário de Brasília, fez escala no Panamá e chegou ao Brasil às 10h12min desta quart.