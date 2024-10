Lula vai à posse de Claudia Sheinbaum e retorna do México na terça-feira

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participará na terça-feira, 1º de outubro, da cerimônia de posse da nova presidente do México, Claudia Sheinbaum. Lula está no país desde o domingo, 29. Ele retorna ao Brasil logo depois da solenidade.

Lula tem afinidade com Claudia Sheinbaum. Ela é do grupo político de Andrés Manuel López Obrador, presidente mexicano que está deixando o cargo e que é um dos principais aliados do petista no cenário internacional.

Leia a seguir os compromissos de Lula divulgados em sua agenda oficial para terça-feira: