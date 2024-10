Aeronave presidencial da FAB apresentou problema técnico após decolagem no México

O avião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apresentou uma falha técnica assim que decolou da Cidade do México nesta terça-feira, 1º. De acordo com a Força Aérea Brasileira (FAB), a aeronave está queimando combustível para retornar à capital mexicana.

Veja abaixo a nota da FAB:

"A Força Aérea Brasileira (FAB) informa que a aeronave presidencial VC-1 apresentou um problema técnico após a decolagem do Aeroporto da Cidade do México, nesta terça-feira (01/10).

Realizados, com sucesso, os procedimentos de segurança para solução do problema apresentado, os pilotos aguardam o consumo de combustível necessário para que a aeronave retorne ao mesmo aeródromo da decolagem."