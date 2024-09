Ministro do STF, Nunes Marques, participou de festa de Gusttavo Lima na Grécia, diz jornal

Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Kassio Nunes Marques particionou da festa de aniversário de Gusttavo Lima , realizada no começo no mês de setembro em Mykonos, na Grécia, no iate Project X. A informação é da colunista Bela Megale do O GLOBO.

Além do ministro do STF, o donos da casa de apostas "Vai de Bet", José André Rocha Neto e Aislla Sabrina Rocha, também participaram da comemoração. Eles também foram beneficiados com harpeus corpus do TJPE.

Em resposta ao caso, o ministro afirmou que estava em Roma para um compromisso acadêmico, e que "como estava perto, passou para cumprimentar o cantor". Nunes Marques disse ser amigo de Gusttavo Lima e "por ocasião do aniversário” esteve presente no evento.A declaração foi dada após questionamentos do O GLOBO.

Ronaldo Caiado (União Brasil), governador de Goiás, também marcou presença na festa. Por meio de nota emitida pela Secretaria de Comunicação do Governo de Goiás, é dito que o governador "não conhecia os investigados e não tem de fazer um levantamento da vida pregressa de pessoas que vão aos mesmos eventos que ele".