Deolane Bezerra é solta novamente após 20 dias presa em Pernambuco

Deolane foi presa em 4 de setembro e chegou a ser solta cinco dias depois para cumprir prisão domiciliar. No entanto, voltou a ser detida e levada ao presídio de Buíque no dia seguinte àquela soltura devido ao descumprimento de ordem judicial .

Ela estava proibida de se manifestar, mas logo após a saída da Colônia Penal Feminina declarou que sua prisão era "criminosa". Na ocasião, ela foi abordada pela imprensa e pelas pessoas que faziam sentinela do lado de fora da unidade.

Horas depois da primeira soltura, ela postou em seu Instagram uma foto dela com uma fita na boca desenhada com um “X” no centro. A legenda da foto tinha escrito “Carta aberta”.