Justiça afirma que Gusttavo Lima deu "guarida a foragidos", dono e executiva da VaideBet

O dono e a co-ceo da casa de apostas VaideBet foram a um aniversário do cantor na Grécia, no início de setembro, e não retornaram ao Brasil, como previa o voo feito pela aeronave de Gusttavo

Na decisão que pediu a prisão de Gusttavo Lima, nesta segunda-feira, 23, foi mencionado que o dono da casa de apostas VaideBet, José André da Rocha Neto, e a co-ceo da empresa, Asilla Sabrina Truta Henriques Rocha. Segundo o portal g1, os dois teriam ido à festa de aniversário do cantor, na Grécia, e no retorno, após a Justiça cumprir os primeiros mandados da Operação, o casal ficou na Espanha, não retornando à Goiânia, que era o destino do percurso.

"No dia 7 de setembro de 2024, o avião de matrícula PS-GSG retornou ao Brasil, após fazer escalas em Kavala, Atenas e Ilhas Canárias, pousando na manhã do dia 8 de setembro no Aeroporto Internacional de Santa Genoveva, em Goiânia. Curiosamente, José André e Aislla não estavam a bordo, o que indica de maneira contundente que optaram por permanecer na Europa para evitar a Justiça", traz a decisão judicial.

O cantor sertanejo Gusttavo Lima teve a prisão decretada após determinação da Justiça de Pernambuco.