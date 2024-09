Bens apreendidos em crimes de lavagem de dinheiro irão para segurança pública do Ceará

De acordo com a proposição aprovada pelos deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece)

O projeto é de autoria do Governo do Ceará e, na proposição assinada pelo governador Elmano de Freitas (PT), explicado que os recursos decorrentes dos delitos serão usados para a estruturação dos órgãos de segurança estaduais e o combate aos crimes.

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) aprovou nesta terça-feira, 17, o projeto que destina à segurança pública do Ceará bens, direitos e valores apreendidos em operações contra crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de materiais.

A proposta recebeu duas emendas do deputado estadual Sargento Reginauro, líder do União Brasil. A primeira, acrescenta que o orçamento do Poder Executivo do Ceará deverá conter fonte de recursos específica para identificação da procedência e a destinação legal dos valores que compõem a receita a partir dos bens e valores.



Já na segunda emenda, fica autorizada a destinação dos recursos apreendidos de lavagem de dinheiro e ocultação de bens para treinar, armar e equipar as Guardas Municipais de municípios cearenses que apresentarem os maiores indicativos de criminalidade no Estado, com base em critérios estabelecidos pela própria Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).