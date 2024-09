"Vocês terão todo apoio para agir contra o crime organizado", diz Elmano durante formação de novos PMs

Elmano destacou aos 1.099 novos policiais que, em caso de confronto com criminosos, a prioridade é a vida do agente

A solenidade de ingresso de 1.099 soldados na corporação da Polícia Militar do Ceará ocorreu nesta sexta-feira, 13, no Centro de Eventos, marcada por orientações e elogios do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), e do comandante geral da PMCE, coronel Klênio Savyo, aos profissionais da segurança. Na solenidade, 30 tenentes passaram a integrar a Coordenadoria de Saúde, Assistência Social e Religiosa (CSAR) da PMCE.

O governador garantiu aos agentes de segurança apoio júrico e psicológico e ressaltou uma "retomada histórica" do Hospital da Polícia Militar. Elmano afirmou que está em dívida com o povo do Ceará, em referência aos grupos criminosos. "Vocês terão todo apoio para agir contra o crime organizado", afirmou.

Elmano destacou que os militares passarão por situações difíceis, pois é um trabalho que exige coragem, e alertou que durante um confronto com criminosos, a prioridade é a vida do policial militar. "A prioridade é a vida de vocês", reforçou.