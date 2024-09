Homicídios: Elmano comemora decisão do STF por prisão imediata após condenação

Governador defendeu ainda o fim do trabalho de "enxugar gelo", se referindo aos criminosos que ficam em liberdade

O governador Elmano de Freitas (PT) comemorou a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) na qual condenados por júri popular podem ser presos imediatamente após julgamento e defendeu o fim do trabalho de "enxugar gelo". A declaração foi dada durante a solenidade de formação dos novos policiais militares, nesta sexta-feira, 13, no Centro de Eventos, em Fortaleza. Os militares serão distribuídos nas ruas na Capital, Região Metropolitana e Interior.



Elmano apontou que a Polícia prendia, existia o processo, o criminoso era condenado e, em seguida, muitas vezes um homicida estava solto ameaçando os cidadãos. Conforme ele, em alguns casos, um criminoso respondia por vários crimes de homicídios e, mesmo assim, ainda estava em liberdade. "Agora o homicida vai responder o processo e, se condenado no Tribunal do Júri, vai preso para não voltar a ameaçar as famílias das vítimas", destaca.

STF

A decisão do STF garante a soberania das decisões do Tribunal do Júri, prevista na Constituição Federal, e justifica a execução imediata da pena imposta. Os condenados por júri podem ser presos imediatamente após a decisão.