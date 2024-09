Justiça Eleitoral libera marido de deputada preso com dinheiro na cueca em Roraima

O Tribunal Regional Eleitoral de Roraima (TRE-RR) concedeu na última terça-feira, 10, liberdade ao empresário Renildo Lima, marido da deputada federal Helena da Asatur (MDB-RR), preso pela Polícia Federal (PF) em Boa Vista com R$ 500 mil em espécie, com parte do valor escondido na cueca.

Lima foi preso em flagrante pela PF na última segunda-feira, 9, por suspeita de compra de votos e associação criminosa armada. Uma advogada, dois policiais militares que faziam a segurança pessoal do empresário e outras duas pessoas que foram presas com Lima também foram liberadas.

A suspeita é que o valor apreendido com o grupo fosse usado para compra de votos. Segundo a PF, dois veículos foram abordados e, durante a revista, foram encontrados o valor em espécie, material de campanha e documentos que confirmariam o destino do dinheiro.