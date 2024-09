Robotização auxilia servidores no Tribunal de Justiça do Ceará 

Automação Robótica de Processos avança no Tribunal de Justiça do Ceará

A Automação Robótica de Processos (RPA) tem sido cada vez mais utilizada pelo Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) para dar agilidade a demandas repetitivas. A novidade agora é o desenvolvimento de uma tecnologia para agilizar a mudança de regime prisional, tornando o procedimento mais eficiente e evitando atrasos. Nomeado de “Tempo Justo”, o robô faz a triagem dos processos com situação de regime fechado, agilizando a análise de deferimento de benefícios.

A 3ª Vara de Execução Penal da Comarca de Fortaleza é a primeira a utilizar a ferramenta e já tem apresentado resultados positivos. Quando a tarefa era feita manualmente, levava de 50 a 60 dias para a análise de deferimento. Atualmente, o procedimento é realizado em cerca de 30 dias.

Para o juiz titular da unidade, Cézar Belmino Barbosa Evangelista Júnior, a implementação do robô é parte da evolução do TJCE. “O Projeto de Robotização, Automação e Aprimoramento de Processos de Trabalho desenvolvido pelo TJCE utiliza os meios tecnológicos disponíveis com o intuito de propiciar.